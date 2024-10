Bologna Parma 0-0 LIVE: espulso Coulibaly, ospiti in dieci (Di domenica 6 ottobre 2024) A Bologna, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Bologna e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Parma si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. Bologna Parma LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta) 52? – (Di domenica 6 ottobre 2024) A, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25.SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta) 52? – (Calcionews24)

Calcionews24 - Bologna Parma 0-0 LIVE | espulso Coulibaly ospiti in dieci

Bologna Parma 0-0 LIVE: espulso Koulibaly! - A Bologna, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Bologna e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Parma si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. Bologna Parma LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per ... (Calcionews24)

MOVIOLA – Bologna-Parma, rosso per Coulibaly: duro fallo su Ndoye - Non si tratta quindi di un semplice step on foot, che avrebbe reso necessario solamente la concessione di un cartellino giallo. L’arbitro Di Bello ha inizialmente estratto un cartellino giallo per Coulibaly, terzino ospite, ma è stato richiamato al Var e ha deciso di espellere il giocatore, reo di ... (Sportface)

Bologna Parma 0-0 LIVE: rossoblu all’attacco - A Bologna, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Bologna e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Parma si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. Bologna Parma LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per ... (Calcionews24)

Serie A, in campo alle 15 Lazio-Empoli e Bologna-Parma - Bologna-Parma 0-0, occasione ospiti Gli ospiti provano a ripartire con Man che trova un varco da sinistra prova a mettere il pallone per Cancellieri tutto solo sul secondo palo, suggerimento troppo al ...(msn)

Bologna Parma 0-0 LIVE: è cominciato il match - A Bologna, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Bologna e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Parma si affrontano nel match valido p ...(calcionews24)

Serie A, Juventus-Cagliari 1-1. Ora in campo Lazio-Empoli e Bologna-Parma. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Juventus-Cagliari 1-1. Ora in campo Lazio-Empoli e Bologna-Parma. HIGHLIGHTS ...(tg24.sky)