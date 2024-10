Basket, vittorie esterne per Tortona, Trieste e Brescia in Serie A. L’Olimpia Milano reagisce contro Sassari (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sono completate da poco le partite del tardo pomeriggio per la seconda giornata della Serie A di Basket 2024, in attesa dei due posticipi ovvero Cremona-Reggio Emilia e Virtus Bologna in campo in questi minuti completano il turno odierno: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto. OPENJOBMETIS VARESE-BERTRAM DERTHONA Tortona 95-105 La Bertram Tortona concede il bis ed espugna Varese battendo a domicilio l’Openjobmetis per 95-105! I padroni di casa sembrano iniziare meglio con un break di 10-0 in avvio, ma la Bertram prende le misure e mette la freccia a metà parziale (14-16). L’Openjobmetis subisce il colpo ma reagisce subito riportandosi davanti (28-26) prima di subire una tripla sulla prima sirena per il contro-sorpasso ospite (28-29). (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sono completate da poco le partite del tardo pomeriggio per la seconda giornata dellaA di2024, in attesa dei due posticipi ovvero Cremona-Reggio Emilia e Virtus Bologna in campo in questi minuti completano il turno odierno: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto. OPENJOBMETIS VARESE-BERTRAM DERTHONA95-105 La Bertramconcede il bis ed espugna Varese battendo a domicilio l’Openjobmetis per 95-105! I padroni di casa sembrano iniziare meglio con un break di 10-0 in avvio, ma la Bertram prende le misure e mette la freccia a metà parziale (14-16). L’Openjobmetis subisce il colpo masubito riportandosi davanti (28-26) prima di subire una tripla sulla prima sirena per il-sorpasso ospite (28-29). (Oasport)

Oasport - Basket vittorie esterne per Tortona Trieste e Brescia in Serie A L’Olimpia Milano reagisce contro Sassari

Basket serie B | Toscana Legno Pielle- San Giobbe Chiusi 87-67: una Pielle versione delux surclassa Chiusi - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Doveva essere la partita più difficile delle tre finora disputate dai ragazzi di coach Federico Campanella, ma una super prestazione di squadra ha trasformato quello che poteva essere un match scivoloso in una festa. La Pielle mette le cose in... (Livornotoday)

LIVE – Olimpia Milano-Sassari 94-69: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - it! Mancano pochi minuti al via della partita The post LIVE – Olimpia Milano-Sassari 94-69: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. Anche la formazione sarda ha perso all’esordio, cedendo in casa contro Scafati. . Non è partita al meglio la stagione per gli uomini di ... (Sportface)

LIVE – Cremona-Reggio Emilia 23-20: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Testa a testa tra due squadre che hanno perso all’esordio contro formazioni comunque sulla carta superiori. . 21-15 1? – Si riparte, la Reggiana trova il -4, 19-15 FINE PRIMO QUARTO 19-13 10? – Pochi secondi alla sirena, la Reggiana accorcia le distanze, 19-13 9? – Reggio a -8, 19-11 8? – La ... (Sportface)

LBA - Virtus Bologna vs Estra Pistoia: diretta (47-30 17') - La Virtus Segafredo Bologna, dopo la vittoria di Trapani in campionato e la sconfitta interna contro l’Efes in Eurolega, ospita all’Unipol Arena l’Estra Pistoia, che viene ...(pianetabasket)

Basket, Serie A: Milano trova il primo successo, Brescia vince ancora. Altro ko per Varese - Derthona Basket aggancia Trento a punteggio pieno dopo due giornate: 105-95 sull'Openjobmetis coi 31 punti dello statunitense. Non basta Mannion (32) ...(sportmediaset.mediaset)

La Npc crolla a Roseto 109-73. Pagati a carissimo prezzo l'infortunio di Fabi e l'assenza di Thomas - RIETI - Imbarcata della Npc Rieti che regge solo 13’ nella tana di Roseto. Finisce 109-73 per i padroni di casa, che dimostrano ancora una volta di essere una corazzata di altro ...(ilmessaggero)