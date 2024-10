Avis Run Montecatini le foto e i vincitori della nona edizione

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – on la perfetta organizzazioneMarathon e la collaborazione del gruppolocale si è corsa l’numero noveRunTerme sulla distanza di 10 km per i competitivi e di 5 per i partecipanti alla ludico-motoria. La vittoria assoluta per il livorneseSempre di Corsa Livorno, Andrea Maggini, che sul traguardo precede di 1’09’’ Riccardo Pintus (Virtus Atletica Lucca) e di 1'31’’ Alessandro Stefanini (Gm Antraccoli Lucca). Quarto si classifica Mario Bendoni (Sempre di Corsa Livorno) e quinto giunge Mirko Tondini (Runcard). Ancora un atleta livornese sul podio più alto nella categoria veterani dove giunge primo Mariano Bardarè (Atletica Livorno) che termina in 37’23’’ seguito da Luca Silvestri (Marathon) e Alessio Papi (I Risubbiani Prato). (Sport.quotidiano)