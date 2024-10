Aperti seggi per presidenziali in Tunisia, Saied verso il bis (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sono Aperti alle 8 e chiuderanno alle 18 i seggi in Tunisia, dove quasi 10 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Repubblica. Tre i candidati in corsa: il presidente uscente Kais Saied, 66 anni, favorito, che ha dichiarato che la sua ricandidatura fa parte di "una guerra di liberazione e autodeterminazione" volta a "stabilire una nuova Repubblica", Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex membro della sinistra panaraba, leader del partito Echaab, e Ayachi Zammel, 47 anni, industriale dell'agroalimentare e leader del piccolo partito liberale Azimoun, in carcere dal 2 settembre scorso e già condannato a diversi anni di carcere per raccolta di firme false nel suo dossier di candidatura. Occhi puntati sull'affluenza, sempre bassa nelle legislative degli ultimi anni, per una tornata elettorale la cui campagna si è svolta nel disinteresse generale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sonoalle 8 e chiuderanno alle 18 iin, dove quasi 10 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Repubblica. Tre i candidati in corsa: il presidente uscente Kais, 66 anni, favorito, che ha dichiarato che la sua ricandidatura fa parte di "una guerra di liberazione e autodeterminazione" volta a "stabilire una nuova Repubblica", Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex membro della sinistra panaraba, leader del partito Echaab, e Ayachi Zammel, 47 anni, industriale dell'agroalimentare e leader del piccolo partito liberale Azimoun, in carcere dal 2 settembre scorso e già condannato a diversi anni di carcere per raccolta di firme false nel suo dossier di candidatura. Occhi puntati sull'affluenza, sempre bassa nelle legislative degli ultimi anni, per una tornata elettorale la cui campagna si è svolta nel disinteresse generale. (Quotidiano)

Presidenziali in Sri Lanka, aperti i seggi per le elezioni - aperti i seggi elettorali in Sri Lanka dove oggi si vota per l'elezione del presidente, due anni dopo la crisi finanziaria senza precedenti che ha imposto al Paese una politica di austerità molto criticata dalla popolazione. Le urne hanno aperto alle 7 ora locale (le 3:30 in Italia) nella capitale ... (Quotidiano)

Germania: seggi aperti in Sassonia e Turingia - aperti i seggi per le elezioni regionali Sassonia e Turingia, in Germania. I seggi chiuderanno alle 18:00 […]. Germania: seggi aperti per le regionali aperti i seggi in Sassonia e Turingia per le elezioni regionali in Germania. Il partito di estrema destra AfD potrebbe ottenere un risultato senza ... (Periodicodaily)

Riaperti altri cinquanta metri di passeggiata - "è un sopralluogo per restituire alla città un luogo simbolo come piazza Cavour - ha sottolineato nel suo intervento Sertori - L’intera passeggiata sarà ultimata tra settembre e ottobre, compresa la sala polifunzionale che sarà a disposizione dei viaggiatori in attesa di imbarcarsi sui battelli ... (Ilgiorno)