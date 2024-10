Accadde oggi, 6 ottobre: Carlo Mazzone ed altre ricorrenze (Di domenica 6 ottobre 2024) 6 ottobre: Carlo Mazzone ed altre ricorrenze In Serie A giocò con entrambe le milanesi, con la Lucchese e con il Liguria, totalizzando 89 presenze: il 6 ottobre 1914 nasceva Elpidio Coppa. Compie settant’anni Yves Ehrlacher, vincitorre di un campionato francese con lo Strasburgo. Festeggia gli ottanta l’uruguagio Victor Esparrago, che con il Nacional festeggiò inoltre due Libertadores e altrettante Coppe Intercontinentali. Il 6 ottobre 1974 l’Ascoli di Carlo Mazzone debuttava in Serie A: anche il suo allenatore esordiva su una panchina del massimo campionato. In quella categoria saranno quasi ottocento panchine GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo Accadde oggi, 6 ottobre: Carlo Mazzone ed altre ricorrenze proviene da Gli Eroi del Calcio. (Di domenica 6 ottobre 2024) 6edIn Serie A giocò con entrambe le milanesi, con la Lucchese e con il Liguria, totalizzando 89 presenze: il 61914 nasceva Elpidio Coppa. Compie settant’anni Yves Ehrlacher, vincitorre di un campionato francese con lo Strasburgo. Festeggia gli ottanta l’uruguagio Victor Esparrago, che con il Nacional festeggiò inoltre due Libertadores ettante Coppe Intercontinentali. Il 61974 l’Ascoli didebuttava in Serie A: anche il suo allenatore esordiva su una panchina del massimo campionato. In quella categoria saranno quasi ottocento panchine GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 6edproviene da Gli Eroi del Calcio. (Glieroidelcalcio)

Glieroidelcalcio - Accadde oggi 6 ottobre | Carlo Mazzone ed altre ricorrenze

Carlo Castellana è il nuovo coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. La prima INTERVISTA lunedì 7 ottobre alle 14:30 su Orizzonte Scuola TV - L'articolo Carlo Castellana è il nuovo coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Durante l'assemblea annuale tenutasi a Salerno, Vito Carlo Castellana è stato eletto a larga maggioranza come nuovo coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. . La prima INTERVISTA lunedì 7 ... (Orizzontescuola)

Bear & Breakfast, il nuovo gioco gratuito su Epic Games Store dal 3 ottobre: fino a quando scaricarlo e requisiti di sistema - Un’avventura gestionale immersa nella natura! L’Epic Games Store ha annunciato il prossimo titolo gratuito che sarà disponibile per tutti gli utenti PC a partire dal 3 ottobre. it. Bear & Breakfast, un gioco (di parole) molto apprezzato dai videogiocatori Ma che gioco è Bear & Breakfast? ... (Esports247)

Cinema, a ottobre iniziano le riprese di “Ho visto un sogno” di Giancarlo Della Volpe - Non per ultimo, si distingue la figura di Gianni Parisi, attore autorevole del panorama Cinematografico e teatrale, un nome di spicco nella realtà dello spettacolo nazionale e che ha ben accettato di collaborare in questo progetto. ” “Quando si crede in qualcosa” prosegue il regista napoletano, ... (Ildenaro)