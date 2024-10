Aborto, i ginecologi: “Siamo impegnati nella prevenzione, evitare le parole violente” (Di domenica 6 ottobre 2024) “In un momento di violenza sul personale sanitario causata da un SSN depauperato di risorse, di cui gli operatori sono vittime; in un sistema che non funziona e Siamo l’interfaccia con un pubblico che sfoga su di noi le proprie insoddisfazioni, la parola ‘sicari’ usata verso i ginecologi e le ginecologhe che non rifiutano l’assistenza a chi ha bisogno di abortire a norma di legge, risulta essa stessa violenza”, afferma Silvana Agatone, componente del Comitato Scientifico di LAIGA, Libera Associazione Italiana ginecologi e ginecologhe per l’Applicazione della legge 194/78. (Di domenica 6 ottobre 2024) “In un momento di violenza sul personale sanitario causata da un SSN depauperato di risorse, di cui gli operatori sono vittime; in un sistema che non funziona el’interfaccia con un pubblico che sfoga su di noi le proprie insoddisfazioni, la parola ‘sicari’ usata verso ie le ginecologhe che non rifiutano l’assistenza a chi ha bisogno di abortire a norma di legge, risulta essa stessa violenza”, afferma Silvana Agatone, componente del Comitato Scientifico di LAIGA, Libera Associazione Italianae ginecologhe per l’Applicazione della legge 194/78. (Bergamonews)

