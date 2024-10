Vietri sul Mare alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno il Comune disulpartecipa al TTG Travel Experience di, ladelin programma dal 9 all’11 ottobre 2024, in partnership con il Comune di Salerno con lo stand al padiglione C7, nelle immediate vicinanze dell’area della Regione Campania. Una presenza fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco disulGiovanni De Simone quale fondamentale momento di promozione del territorio ad una delle fiere di settore più importanti. A, però, non solo brochure illustrative e cartoline mozzafiato, ma anche dimostrazioni dal vivo dell’abilità dei maestri ceramisti vietresi e degustazioni preparate dall’Associazione Ristoratori Vietresi.