Viaggio a Romics Quanti sogni rinchiusi in un fumetto E trionfa la fantasia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Immergersi in un mondo spesso solo immaginato, evadendo dalla propria realtà. Fino a domani, alla Fiera di Roma, l’immaginario di giovani e adulti viene celebrato alla trentatreesima edizione del. Qui ognuno veste i panni di chi vuole. Girando tra i padiglioni della Fiera il primo impatto è con il “cosplay“. Un mondo nerd dalle mille sfaccettature. Tra tanti evergreen – come Elsa di Frozen, Pirati dei Caraibi, Mia Wallace di Pulp Fiction, i Pokémon, ma anche Samara di The Ring (con tanto di pozzo in cartapesta al seguito) – i capelli lunghi e biondi di una ragazza spuntano fuori dal costume da Deadpool, uno dei trend del momento. Ma il cosplay non è solo questo. Chi lo improvvisa con delle orecchie da gatto e un accenno di trucco a tema, passeggia accanto a gruppi in tenuta da softair e a rappresentanti delle associazioni di rievocazioni storiche.