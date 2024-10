Tripletta Thuram Inter batte 3-2 il Torino

(Di sabato 5 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nell'anticipo della settima giornata di Serie A, unfamelica piega per 3-2 la rivelazione, rimasto in dieci dopo 20 minuti. A San Siro le luci della ribalta sono tutte per Marcus, autore di una memorabile: per il, invece, vanno in rete Zapata (uscito poi perinfortunio) e Vlasic su rigore. I padroni di casa dominano ilmatch, ma mostrano alcune preoccupanti disattenzioni chepermettono agli avversari di segnare due volte. L'è brava aindirizzare la partita sin dal primo tempo. Dopo una prima fasecaratterizzata da un paziente possesso palla, i campioni d'Italiariescono a scardinare il blocco basso del. Il compito deinerazzurri viene facilitato dalla madornale ingenuità di Maripan:l'ex difensore del Monaco, infatti, dopo revisione al Var, vieneespulso, in seguito ad un pericoloso piede a martello su