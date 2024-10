Traffico Roma del 05-10-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anularecon rallentamenti in carreggiata interna tra Cassia bis via Salaria è nel quadrante Sud tra Prenestina e Laurentina nelle due carreggiate code per lavori su via del Foro Italico tra Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovanni fino a domani 6 ottobre alla fiera diin via Portuense si tiene la manifestazione Rom il Festival Internazionale del fumetto la fiera è aperta dalle ore 10 alle ore 19 si può raggiungere anche con la ferrovia fl1 OrteFiumicino aeroporto attivati per l’occasione che diverse linee bus per il trasporto ferroviario nel nodo diripristinato il servizio nella stazione diOstiense infine in corso uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale coinvolti bus filobus e metropolitane oltre la ferrovia termini Centocelle e bus periferici le agitazioni ...