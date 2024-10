PNRR | l' impaccio è a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Corte dei conti europea ammonisce gli alti organi comunitari sulla realizzazione del piano Next Gen Eu: se ci sono ritardi è colpa di una cattiva gestione centrale. C’è un fondo di verità quando si afferma che i fondi europei post-Covid non vengano utilizzati a dovere. Il punto, però, è che la responsabilità non appartiene tanto ai singoli Paesi, quanto all’Europa stessa. A dirlo, in maniera piuttosto nitida, non è nessun cosiddetto «anti-europeista» che potrebbe essere tacciato di complottismo, bensì - udite udite - la Ue. In altre parole, èche si auto-accusa, riconoscendo come più di qualcosa nella gestione dei finanziamenti non funziona a dovere.