Pardo | Inter mole di gioco impressionante Da risolvere una cosa

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pierluigisi è così espresso al termine di-Torino, conclusasi con il punteggio di 3-2. Questo il suo commento. LE PAROLE – Pierluigiha indicato a DAZN il suo punto di vista nel post-partita di-Torino: «ha meritato di vincere, ha fatto molto di più del Torino. La produzione offensiva mi è piaciuta, ladiè stata. L’altra faccia della luna, in questa partita così produttiva dal punto di vista offensivo, è unache Simone Inzaghi dovrà provare a correggere».sul rendimento dell’e sulla crescita di Thuram UN ASPETTO –ha poi proseguito sottolineandodovrà migliorare l’: «Reazione post-derby è stata sicuramente positiva. Ma in questo quadro vi sono dei momenti di svagatezza che prima sicuramente non c’erano. Le cose vanno un po’ meno bene da quel punto di vista. (Inter-news)