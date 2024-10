Palermo nuova aggressione a medici e infermieri del 118 | botte spintoni e lancio di oggetti contro l’ambulanza

(Di sabato 5 ottobre 2024), quartiere Zen. Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre, a causa di un incidente stradale, parte una chiamata al 118. I soccorritori arrivano sul posto dopo 7 minuti. Troppo tempo secondo alcuni residenti della zona, che iniziano ad aggredire. Danneggiata anchesulla quale erano arrivati, tempestata da undi. Fabio Genco, direttore del 118 della centrale operativa di, Trapani e Agrigento, annuncia azioni legali: «Presenteremo una denuncia su quanto successo, chiederemo la convocazione di un tavolo in prefettura per chiedere che gli operatori vengano scortati dalle forze dell’ordine. Non si possono più tollerare queste aggressioni.è arrivata in pochi minuti come facilmente dimostrabile. (Open.online)