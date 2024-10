Non solo Roma tra oggi e lunedì manifestazioni pro Palestina attese in molte capitali occidentali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non èad ospitare una mobilitazione pro, a poco meno di un anno dall’inizio dei bombardamenti israeliani su Gaza.si stanno svolgendo in, dove peraltro non è stato emesso alcun divieto. A Londra migliaia di persone partecipano ad un corteo che si sta dirigendo verso Downing Street, sede del governo britannico. Manifestazione in corso di svolgimento pure a Parigi e in altre città francesi tra cui Strasburgo, oltre che ad Amsterdam e Dublino. Domenica manifestanti attesi a Berlino, in Germania. In Spagna sono previstein 40 città da7 ottobre con il comune slogan “Stop al genocidio in”.