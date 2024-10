NBA primi punti per Bronny James | il pubblico applaude papà LeBron non batte ciglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) In occasione della partita tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves,ha messo a referto i suoinella preseason NBA. A poco meno di un minuto dallo scadere, il figlio diha infatti superato un avversario ed appoggiato a canestro, facendo esplodere in un applauso i tifosi presenti. Chi non ha battutoè stato suo padre, presente in tribuna insieme ad Anthony Davis, il quale non ha accennato la minima reazione. C’è ancora da attendere invece per vedere insieme in campo padre e figlio. La prima buona occasione potrebbe essere proprio la prossima gara, contro i Phoenix Suns, in cuimagari disputerà qualche minuto. “Mi è piaciuto quello che ho visto di, penso che possa diventare un ottimo difensore” ha dichiarato il coach dei Lakers, JJ Redick, anche lui all’esordio.