Meghan Markle e Harry e il loro approccio a doppio binario | l’indiscrezione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Come stanno le cose tra il principe? Si parla molto di, le voci e i rumor li accompagnano dal primo giorno della relazione, ma questo sembrerebbe un periodo particolare per la coppia, uno spartiacque tra passato e futuro che li starebbe portando a una negoziazione più netta dei rispettivi ruoli. In che senso? Nel senso che siachesembrano concentratissimi su progetti che li vedono coinvolti individualmente. Ma di quali progetti si tratta? E come si ripercuote questa scelta sullarelazione e sullafamiglia? Che cos’è “l’” di? Secondo un insider vicino alla coppia e al magazine People, si sta verificando un importante cambiamento nella vita pubblica dei due.