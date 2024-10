Masters 1000 Shanghai 2024 incontri sospesi per pioggia | slittano i match di tre azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono statiperglideldiin programma nella giornata di sabato 5 ottobre. Le condizioni metereologiche hanno infatti impedito il regolare svolgimento deisul cemento della città cinese e alcuni giocatori che erano in campo sono dovuti tornare nello spogliatoio. Questa la situazione delle partite in corso al momento dello stop: Bergs vs Dimitrov 3-6 4-2 30-15 Fritz vs Atmane 4-3 Safiullin vs Bublik 2-1 La sospensione perinteressa anche tre tennisti italiani, il cui orario d’inizio deglislitterà . Si tratta di Matteo Berrettini, che sfiderà Rune (al termine di Bergs-Dimitrov), Lorenzo Musetti, opposto a Goffin (al termine di Berrettini-Rune), e Flavio Cobolli, che se la vedrà contro Wawrinka (al termine di Fritz-Atmane e Tiafoe-Zhou).