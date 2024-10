LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | Morbidelli e Quartararo avanzano al Q2 Pioggia minacciosa sulle qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.13 Tutti i piloti hanno approfittato di questa breve pausa per cercare di capire le condizioni climatiche: Someone who would definitely fancy more rain @marcmarquez93 #JapaneseGP pic.twitter.com/6rY2PP40xf —(@) October 5,4.12 Questi i 12 piloti che si contenderanno la pole position: Bagnaia, Vinales, Martin, Marc Marquez, Alex Marquez,, Bastianini, Acosta, Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi. 4.10 Ad inizio Q1 è arrivata lasu alcuni tratti della pista. Nonostante ciò i piloti hanno girato con gomme d’asciutto. 4.08 Questa la classifica completa del Q1: 1 Franco1:43.746 Q2 2 Fabio1:44.005 Q2 3 Raul Fernandez 1:44.122 4 Jack Miller 1:44.193 5 Aleix Espargaro 1:44.202 6 Johann Zarco 1:44.302 7 Joan Mir 1:44.498 8 Augusto Fernandez 1:44.547 9 Alex Rins 1:44.