LIVE Inter-Verona Primavera 1-1 | Agbonifo pareggia di testa

(Di sabato 5 ottobre 2024)è la settima giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP Cross dalla sinistra verso l’area di rigore,sorprende Topalovic in marcatura e dischiaccia davanti a Calligaris. Il portiere non può fare niente, gol del. 52?SEGNA DI! 51? Fallo su Cocchi di Kurti, che viene subito ammonito per proteste. 48? Cross di Cocchi, tiro di Berenbruch in area di rigore e parata di Magro! OCCASIONE IMPORTANTISSIMA. 14.05 RICOMINCIA LA PARTITA! 14.04 Entra Mosconi per De Pieri.