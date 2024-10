La Visitazione da oggi in mostra Ecco il nuovo allestimento alla Villa Medicea di Poggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Da questa mattina c’è un motivo in più per tornare o visitare per la prima volta ladi Po a Caiano: nella sala del Fregio c’è la. Dopo quindici mesi trascorsi al buio l’opera è nuovamente esposta al pubblico, a poca distanza dal Salone di Leone X, dove si trova un altro capolavoro del Pontormo, l’affresco con "Vertumno e Pomona" del 1520-21. Per il momento niente inaugurazione in grande stile, dopo quella di giovedì annullata per l’allerta meteo, ma semplicemente ci sarà subito la possibilità per turisti e cittadini di poterla ammirare nel, con ingressi ogni ora dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 (prenotazione obbligatoria allo 055 877012). La, lo ricordiamo, fu dipinta dal Pontormo nel 1528-1529 circa per la cappella dei Pinadori, famiglia di ricchi speziali antimedicei, all’interno della Pieve di Carmignano.