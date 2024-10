La strategia italiana per lo sviluppo dell’Africa passa anche dall’IA

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con il rapidodell’Intelligenza Artificiale, diventa sempre più evidente l’urgente necessità di costruire per questa tecnologia un ecosistema inclusivo e capace di apportare benefici a tutta la società globale. Ora più che mai, le nazioni devono collaborare per sfruttare il potenziale dell’IA a favore di unosostenibile, modellando un futuro in cui l’innovazione tecnologica sia al servizio del bene comune, rafforzi il tessuto sociale e promuova l’uguaglianza e la democrazia. Ed è proprio su questa base che si incentreranno i lavori del prossimo incontro ministeriale del G7, che si terrà a Roma il 10 ottobre. L’importanza dell’appuntamento per l’Italia è forte.