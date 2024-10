La politica costa | il Pd organizza cene per finanziare Orlando ma se lo fa Toti merita le manette

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) La, bellezza. Un’ovvietà, con tutto il corollario di avvertenze e di soluzioni alternative dopo lo stop al finanziamento pubblico ai partiti. Anche su questo tema il Nazareno a guida Elly Schlein brilla per strabismo. Se i finanziatori privati vanno nella direzione del centrodestra (vedi il caso) siamo in presenza di reati gravissimi da perseguire con la clava, se alimentano le casse del centrosinistra sono opere di benefattori che contribuiscono alla vita democratica del paese. A Roma la cena di finanziamento per il Nazareno: 300 euro a testa È cronaca la cena da 300 euro a testa (gradite anche le offerte libere superiori) a Roma in zona Quirinale a sostegno delle prossime campagne elettorali. Amche il Pd si è accorto che laha i suoi costi. Al convivio hanno partecipato 150 ospiti tra senatori, deputati e “benefattori” vari.