La biblioteca di Guardia Sanframondi al Campania Libri Festival di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 6 ottobre, in occasione del– la fiera dell’editoria – presso la Sala Luna del Palazzo Reale disi terrà dalle ore 13:30 l’incontro organizzato dall’AIBsul tema ” La funzione civica delle biblioteche: tra gestione pubblica e privata”. Questo evento si inserisce in un contesto di riflessione sull’importante ruolo delle biblioteche nel tessuto civico e sociale, con un focus specifico sulla gestione delle stesse, sia in ambito pubblico che privato. Tra i vari interventi di spicco, ci sarà anche la partecipazione dellae Centro Comunale di Documentazione di, rappresentata dall’ Assessore alla Cultura Elda Chiara Del Vecchio.