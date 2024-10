Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale (Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, a segno con una tripletta. Il capocannoniere della Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale L'Identità. (Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 iloggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è, a segno con una. Il capocannoniere della3-2,L'Identità. (Lidentita)

Ilterzo gol è solo una questione di minuti e ancora una volta ilmarcatore è Thuram: al 60? l’attaccante interista trova la primatripletta italiana, insaccando da pochi passi. I nerazzurri continuano a macinare gioco,schiacciando gli uomini di Vanoli nella propria metacampo. Unlimited News - ... (Unlimitednews)

Questi ragazzi stanno attraversando un percorso di crescita“. Sono cambiati tanti giocatori, soprattutto nel reparto difensivo. . Dobbiamo credere di più in noi stessi, anche considerando la buona partita giocata oggi in dieci uomini“. Sicuramente non ci siamo mai illusi quando eravamo primi in ... (Sportface)

Poi, però ammette: "Troppe imprecisioni, stiamo pagando qualsiasi errore commesso nella nostra area. Una gara come questa non può mai finire così"Continua a leggere . Simone Inzaghi si prende il meglio della vittoria contro il Torino, provando a scacciare i lati negativi: "Più che una gara non ... (Fanpage)

Al 57? giallo a Karol Linetty, fallo evitabile su Matteo Darmian di spalle. Corretto il rigore del 3-2, Hakan Calhanoglu colpisce da sotto Masina. Terzo gol Inter regolare, proprio Darmian è accanto a Milinkovic-Savic sul tiro di Thuram ma non può esserci fuorigioco per un difendente granata sulla ... (Inter-news)