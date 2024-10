Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale (Di sabato 5 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva per i campioni d'Italia Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, a segno con (Di sabato 5 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva per i campioni d'Italia Terza vittoria di fila dell'che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 iloggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è, a segno con (Sbircialanotizia)

“Dopo aver sbloccato la partita e aver fatto il 2-0, dovevamo rendere il tutto più facile. Purtroppo, non ci siamo riusciti, ma siamo stati bravi a portare a casa una vittoria importante“. The post Inter-Torino 3-2, Bastoni: “Vittoria importante, ma troppi blackout in difesa” appeared first ... (Sportface)

"Note da Sogno" il 9 novembre ore 21 al Teatro Vittoria di Torino. I brani più celebri della musica classica e le colonne sonore dei film, che da sempre ci fanno sognare. Il tutto arricchito dalla proiezione di suggestivi filmati che intensificano le emozioni, attraverso un'esperienza multi... (Torinotoday)

GRANDE PROVA – Carlos Augusto ha parlato così dopo la partita vinta in Europa: «È stata una partita importantissima, è stata una grande vittoria e ha dimostrato la forza del gruppo. Dobbiamo continuare così perché il campionato è ancora lungo. Carlos Augusto dopo Inter-Stella Rossa 4-0, su Inter ... (Inter-news)

I granata infatti si fermano a 12 tiri, contro i 13 capitolini, in parità invece il computo dei tentativi nello specchio (7). Una partita che potrebbe dire quante chance ha la formazione di Baroni a rientrare nelle prime otto di questo trofeo, saltando così gli spareggi e atterrando direttamente ... (Sport.quotidiano)

La Lazio vince per tre a due contro il Torino. La squadra biancoceleste entra in campo con la testa giusta concendendo le briciole all'ex capolista della Serie A. Baroni blocca la fonte del gioco di Vanoli, Ricci, e vola con le folate di Tavares che mette e a referto un altro assist stavolta per. ... (Romatoday)