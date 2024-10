Inter da Milano iniziano a temere il Napoli | messaggio di sfida Scudetto in diretta

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il, con la vittoria ai danni del Como, ha mandato unforte e chiaro a tutto il campionato: segnale recepito anche in casa, da cui viene lanciata la. È ancora presto, probabilmente, guardare alla classifica, ma il, con i tre punti conquistati nelladi venerdì pomeriggio contro il Como, ha dimostrato di poter essere pericoloso anche quando in realtà l’avversario mette alle corde gli uomini di Antonio Conte. È stato il caso della partita contro la compagine allenata da Cesc Fabregas, che soprattutto nel primo tempo ha messo in difficoltà i partenopei, che nella seconda frazione sono riusciti però a risalire la china e a portare a casa il bottino pieno dei tre punti. (spazionapoli)