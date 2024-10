Il padre non approva la relazione della figlia con l’attore | così uccide il 22enne e i suoi genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Isabella Matias, inizialmente paralizzata dalla paura, ha infine trovato la forza di testimoniare contro ilPaulo Matias, accusato del brutale triplice omicidio delRafael Miguel e dei, João Alsisio e Miriam Miguel, avvenuto nel 2019 a Pedreira, nello stato di São Paulo. Questo crimine, che ha scosso l’opinione pubblica brasiliana, ha preso una piega decisiva con la decisione di Isabella di rompere il silenzio, nonostante il terrore che l’aveva inizialmente bloccata.Leggi anche: Appuntamento tramite un’app di incontri: ragazza di 21 anni viene violentata La dinamica Il movente del crimine risiedeva nel fatto che Paulo nonva latra lae Rafael, attore noto per le sue apparizioni in soap opera come “Chiquititas”.