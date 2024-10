Il comitato ’Noi ci siamo’ | Alluvione 2023 nessuno si è assunto le responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una manifestazione a Bologna il 17 ottobre davanti alla Regione e nuove denunce. Il‘Noi cinon si ferma e, dopo aver presentato ricorso al Tribunale delle acque di Firenze per chiedere di fare luce su quanto avvenuto durante l’del, promette nuove battaglie. L’Accertamento tecnico preventivo presentato al tribunale fiorentino verrà discusso il 19 dicembre e ilchiede a Regione, Provincia, Comune e Consorzio di Bonifica di spiegare. "Tutti gli enti - ha detto l’avvocato Leone Spadoni - si sono costituiti e da parte del Consorzio di Bonifica c’è stata la chiamata in causa dell’assicurazione Unipol. Si sono scaricati lel’uno l’altro e si sono opposti all’espletamento di questo accertamento. Abbiamo chiesto di sapere cos’è successo, perché non si ripeta".