Chiara Ferragni si gioca il tutto per tutto rumors sulla mossa a sorpresa | magistrati spiazzati?

(Di sabato 5 ottobre 2024) Orarischia di andare alla sbarra: potrebbe presto affrontare un processo per truffa aggravata. Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Milano, l'influencer è accusata, insieme al suo ex braccio destro Fabio Damato e altre due persone, di truffa aggravata per i casi legati alla vendita del pandoro e delle uova di Pasqua. Nel frattempo, la sua difesa sta delineando una strategia sempre piùper affrontare le accuse. E secondo quanto trapela, non è escluso chepossa richiedere un interrogatorio alla Procura per presentare la sua versione dei fatti e spiegare che le accuse sono prive di fondamento, sottolineando chesi ridurrebbe a "un errore di comunicazione". Se così fosse, la richiesta di un interrogatorio col gip sarebbe una, unaspiazzante, un tentativo di difesa che potrebbe rivelarsi efficace.