Bloccata nel fosso chiama i soccorritori

(Di sabato 5 ottobre 2024) A causa molto probabilmente di un malore perde il controllo della sua auto e finisce in un fossato. Tuttavia, una volta che la vettura era finita nella vegetazione ai lati della strada, riesce a mandare le coordinate della sua posizione facilitando così un intervento più immediato da parte dei. Ora è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità , ma non è comunque in pericolo di vita. Questo, in estrema sintesi, è quanto accaduto ieri mattina sulla strada Fondovalle in località Casona di Marano. Protagonista e vittima dell’incidente una donna di 55 anni a bordo di un’Audi, che secondo i primi accertamenti stava rientrando dal lavoro. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.