Tragedia sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia un operaio di una ditta appaltatrice di Rfi è stato investito e ha perso la vita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È un periodo nero per il trasporto ferroviario italiano. Purtroppo, questa mattina, a San Giorgio di Piano, lungo la, undi unaesterna che lavorava per conto di ReteItaliana (RFI) èda un convoglio e hala. RFI ha immediatamente espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima. Al momento, la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, alle quali ReteItaliana sta offrendo la massima collaborazione. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, sembra che al momento dell’investimento il tecnico si fosse spoal di fuori dell’area interessata dai lavori. Verifiche sono in corso anche da parte di RFI.