Sfumano i sogni di Luna Rossa Ineos vola in Coppa America

(Di venerdì 4 ottobre 2024) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Idi gloria disono sfumati nelle acque antistanti a Barcellona. La barca italiana, griffata Prada e Pirelli, ha perso la finale di Louis Vuitton Cup controBritannia per 7-4. Saranno quindi gli inglesi, con team principal e timoniere Ben Ainslie, a gareggiare nella 37esima Americàs Cup, come sfidanti, contro il defender, ovvero l’Emirates Team New Zealand.Il punto decisivo in favore dell’AC 75 britannica è arrivato oggi, al termine dell’undicesimo round del confronto con la barca con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, con al timone, come sempre, il palermitano Francesco Bruni e l’australiano Jimmy Spithill. Ancora una volta la partenza è stata praticamente pari; poi gli inglesi hanno chiuso il primo degli otto lati della regata odierna con 10 secondi di vantaggio.