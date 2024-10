Piazza XX Settembre Controlli tutto il giorno E poliziotti di prossimità nelle zone più a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il triangolo traXX, parco della Montagnola e zona stazione è il sorvegliato speciale. Dopo la riunione straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di lunedì scorso, presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e a pochi giorni dall’ennesimo accoltellamento avvenuto in quella zona, la Questura ha annunciato di avere predisposto nuovi servizi di controllo del territorio. L’obiettivo è quello di contrastare la forte presenza di criminalità in tutta l’area, da tempo teatro di risse, aggressioni con armi o cocci di bottiglia, fino ai fatti più gravi: due omicidi. A maggio quello di Montez Alibi, una settimana fa quello di Mamadou Sangare. Il servizio, attivo da ieri sera, consiste in un controllo serrato della zona, dalla mattina alla sera, con personale del reparto prevenzione crimine e delle Volanti.