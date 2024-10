Non è italiana ‘doc' | Glelany Cavalcante travolta dagli insulti razzisti per la corona di Miss Universo Italia La sua replica è magistrale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il bianco del pizzo che impreziosisce l’abito aderente, quasi da sposa sexy, crea un contrasto favoloso con la sua carnagione ambrata. Ladi2024 brilla ancora di più sui suoi capelli corvini. Ha i colori del Mediterraneo e quelli della spiaggia di Bahia, la bellissima che rappresenterà l’alla finale internazionale dia Città del Messico il 18 novembre. Ma per molti non doveva essere lei a vincere il prestigioso titolo. Perché? Non è’. Non rappresenta la bellezza del nostro Belpaese totalmente. E’solo per metà, per l’altra metà è brasiliana. Insomma, ha doppia cultura, doppia bellezza, doppia cittadinanza. Perciò, per i ‘puristi’ della bellezza nazionale, non sarebbe rappresentativa di quell’nità verace adeguata a rappresentarci.