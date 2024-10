Napoli Lobotka a Sky | Ogni partita come una finale di Champions! Su McTominay…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tutto pronto al Maradona per-Como: Stanislavcarica la squadra prima del fischio d’inizio. Sarà ildi Antonio Conte ad aprire le danze della settima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18:30 per affrontare il Como di Cesc Fabregas, forte di tre risultati utili consecutivi (2 vittorie e un pareggio). La squadra neopromossa si proietta alla sfida del Maradona dopo aver ottenuto due successi di fila negli ultimi due turni, a farne le spese sono state Atalanta ed Hellas Verona. Il pareggio, invece, è arrivato col Bologna. Chi vive un momento positivo è proprio la formazione azzurra, pronta a confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime gare, in cui i partenopei hanno raccolto 5 risultati utili consecutivi. Trend che è valso la vetta in solitaria, primato che la squadra di Conte vuole rimarcare contro il Como.