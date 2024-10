Manovra resta tensione in maggioranza Stop Tajani a Giorgetti | Contrarissimi a nuove tasse

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non è bastata la precisazione filtrata nella serata di ieri. Continuano a far discutere le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo. Quel “stiamo per approvare una legge di bilancio che chiederà sacrifici a tutti” ha sorpreso persino la premier Giorgia Meloni, come confermano fonti di governo. Ma soprattutto alimentano tensioni nella. Non a caso, oggi arriva un seccodal vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio: nella“nessuna nuova tassa, siamoa imporre. Ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole” di, ma “finché saremo noi al governo non ci sarannoper gli italiani”.