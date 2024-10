Lukaku continua a strappare riconoscimenti | terzo ‘Player of the Match’ in sei presenze

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Con un gol e due assist nel successo contro il Como, il belga Romelusi conferma protagonista assoluto della stagione di Serie A. Romelua incantare i tifosi del Napoli. Nel match di oggi, vinto per 3-1 contro il Como, il belga ha siglato un gol e fornito due assist, contribuendo in modo decisivo al successo degli azzurri. Un’ottima performance che gli è valsa il riconoscimento di ‘Panini Player of the, ilin sole seiin questa stagione di Serie A. Un’Inizio Strepitoso Dopo il trasferimento al Napoli,ha dimostrato di essere subito a suo agio. Con un totale di tre premi come miglior giocatore, ha già segnato il suo nome tra i protagonisti del campionato. Prima di ieri, Big Rom aveva ricevuto il premio anche nelle partite contro Parma e Cagliari, rendendolo uno degli attaccanti più temuti della lega.