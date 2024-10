Lea Pericoli | Racchetta minigonna mutandine di pizzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La 'Regina del tennis' se ne è andata: Leaè morta all'età di 89 anni. Classe e stile hanno caratterizzato tutta la sua storia, quella della campionessa da record del tennis italiano, con 27 titoli nei campionati nazionali in singolare, doppio e doppio misto. Nata a Milano il 22 marzo 1935, nei tornei del Grande Slam ha raggiunto gli ottavi quattro volte al Roland Garros e tre a Wimbledon. È stata numero 1 d'Italia per 14 anni tra il 1959 e il 1976 e ha giocato 29 incontri in nazionale, con un record di otto vittorie in singolare e sei in doppio. Agli Internazionali d'Italia è stata semifinalista nel 1967. Riproponiamo l'intervista che Leaha rilasciato al Quotidiano Nazionale l'8 novembre 2020, in piena pandemia da Covid. Niente partita di golf stamattina. Lea, la signora del tennis, è una milanese nella zona rossa.