La villa di Alberica Filo della Torre all’asta i dettagli della casa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Esistono dei casi di cronaca che superano la prova del tempo. Delitti tanto efferati e discussi da entrare a far parte del novero delle conoscenze di cultura generale. In questo terribile schedario di efferate morti e sparizioni trova spazio l’omicidio dell’Olgiata. Proprio qui, in una splendidaoggi, 33 anni fa venne uccisa la contessaIl 24 ottobre sarà messala splendidacontessa. È stata la sua dimora fino alla fine, giunta in maniera violenta all’età di 42 anni. Una struttura a dir poco lussuosa, che però ha subito un netto deperimento conservativo. A renderlo noto sono fonti vicine alla famiglia, stando a quanto riportato da Repubblica Roma, che ha svelato la messadell’immobile.