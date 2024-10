La Rsa Casa Maiani si amplia Cinque posti letto in più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Inaugurazione per l’mento della Rsa, alle Basse di Caldana, un progetto fortemente voluto dal Comune, destinato ad offrire piùe maggiori comfort agli ospiti della struttura. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza della sindaca Stefania Ulivieri accompagnata dal vicesindaco Tonini, dagli assessori Borghi e Mondei e dalla consigliera Scapin. Presenti il parroco don Marius e i rappresentanti dell’Istituto Falusi e del Coeso. La conclusione dei lavori per l’mento della residenza sanitaria assistita "Angelo" ha consentito l’aumento di 5, che si aggiungono agli attuali 20, tutti destinati ad ospiti non autosufficienti e l’opera, iniziata a marzo 2021, in piena pandemia, con enormi difficoltà dal punto di vista logistico e organizzativo, si è conclusa nel 2022.