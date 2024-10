La famiglia di Tupac assume avvocati contro Diddy | Il mandante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non solo le gravi accuse delle centinaia di vittime e i retroscena sconvolgenti legati ai famosi White Party, il nome didi recente è stato associato anche alle m0rti di diversi personaggi famosi, su tutti quello di. Un anno fa Duane Davis è stato arrestato con l’accusa di aver ideato e portato a termine l’0micidi0 di, ma l’uomo ha rivelato che ilsarebbe stato, che gli avrebbe offerto un milione di dollari. A pochi mesi da queste dichiarazioni ladiha deciso diree investigatori, per provare a far riaprire il caso. Ladie investigatori, lo scoop di Court Tv. “Abbiamo parlato con un famoso avvocato di New York e ci ha confermato di essere stato assunto dalladel rapperShakur per indagare su un possibile collegamento tra il suo 0micidio e Sean “” Combs.