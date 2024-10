La decisione di Lukaku di non giocare con la Nazionale per tutto il 2024 ha scosso l’ambiente in Belgio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Romelunon ha preso il Napoli sottogamba, anzi da quando è arrivato, fortemente voluto da Conte, non ha fatto altro che impegnarsi senza sosta per recuperare la condizione fisica. L’attaccante belga ha già fatto vedere in campo le proprie qualità ed è stato utile alla squadra, ma vuole assolutamente arrivare ad essere fondamentale e più incisivo. Per fare questo, scrive il Corriere dello Sport cheha chiesto di non essere convocato dallaLadiRomeluha chiesto a Domenico Tedesco, ct del, di non essere convocato anche questa volta per gli impegni di Nations League e dunque resterà a Castel Volturno a lavorare con il resto dei ragazzi che come lui, volontariamente o per circostanze, non saranno impegnati con le nazionali.