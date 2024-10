Jesolo al via ai campionati mondiali giovanili di Karate Green e inclusivi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dal 9 al 13 ottobre duemila atleti da oltre cento nazioni si sfideranno in una competizione che mancava all’Italia da 16 anni. Tornano glidi, in scena ada mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024. La competizione avrà dimensione internazionale: sono iscritti 1.995 atleti provenienti da 113 nazioni di tutto il mondo. L’Italia torna così ad ospitare il grandedopo sedici anni daiEuropei di Trieste, svoltisi nel 2008 e lo fa grazie alla FIJLKAM (Federazione italiana judo lottae arti marziali)., peraltro, è già un importante centro per ilmondiale, visto che ospita ogni anno l’ultima tappa della1-Youth League: lo scorso anno si registrò il record di 4.135 partecipanti, accompagnati da mille allenatori in rappresentanza di 874 club provenienti da 81 nazioni.