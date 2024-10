Il presidente Evo Morales ha stuprato una 15enne | l' accusa choc all' idolo della sinistra italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Terremoto in Bolivia e non è un fenomeno sismico, bensì una tempesta mediatica e giudiziaria contro l'ex-socialista Evo, oggi leader dell'opposizione. La sua reggenza è durata 13 anni, dal 2006 al 2019. L'avvocato Sandra Gutiérrez ha denunciato di essere stata rimossa dal suo incarico di procuratore nella regione meridionale di Tarija dal procuratore generaleRepubblica, Juan Lanchipa Ponce, dopo aver emesso un mandato di arresto ed essersi rifiutata di fermare un'indagine super stupro contro unae per tratta di esseri umani. La Gutierrez ha affermato: "Per me questa è persecuzione e la denuncio pubblicamente. Analizzerò la possibilità di presentare una denuncia internazionale, perché il reato di tratta è un crimine contro l'umanità”. Addirittura, con questa ragazzinaavrebbe anche avuto una figlia.