Grande Fratello sesta puntata | eliminata Clarissa Burt volano stracci tra Jessica e Yulia duro confronto tra Iago e Lorenzo In nomination…

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È appena terminata ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. In studio presente anche Rebecca Staffelli, la speaker radiofonica che anche in questa edizione si sta occupando della parte social del programma. Dopo i saluti di rito questa nuovadelè entrata subito nel vivo. Il padrone di Casa ha annunciato l’arrivo nella Casa di Ilaria Clemente, la trentenne romana che lo scorso martedì ha lasciato improvvisamente il reality. Prima però spazio al primo vero cat fight di questa edizione, ovvero quello fraMorlacchi eBruschi. Le due dopo le discussioni durante e dopo la diretta dello scorso lunedì non si sono mai chiarite. In mistery le due gieffine sono rimaste ferme sulle loro posizioni.