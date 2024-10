Giustizia amministrativa report | Con IA dati in tempo reale così aumenta l' efficienza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Individuare ricorsi correlati o simili pendenti nelle singole sezioni dei Tribunali, ricercare precedenti giurisprudenziali, rilevare o visualizzare immediatamente norme e pronunce della giurisprudenza indicate. Sono alcuni degli impieghi delle tecnologie di intelligenza artificiale su cui laè al lavoro: a illustrarli il documento "Intelligenza artificiale e: strategie di impiego, metodologie e sicurezza" messo a punto dal Servizio per l'Informatica del Segretariato generale della. Il dossier esamina le attività in corso di realizzazione nell'introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale. Un progetto supervisionato dal Dipartimento della trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei ministri.