Giorgetti | In manovra sacrifici per tutti Piazza Affari chiude a -15% oggi su con +06 dopo chiarimento | No nuove tasse ipotesi contributo su extraprofitti tasse su diesel e stockoption

Giorgetti: "In manovra sacrifici per tutti", Piazza Affari chiude a -1,5%, oggi su con +0,6 dopo chiarimento: "No nuove tasse", ipotesi contributo su extraprofitti, tasse su diesel e stockoption (Di venerdì 4 ottobre 2024) Giorgetti ieri aveva detto che "in manovra ci saranno sacrifici per tutti", con un conseguente crollo di Piazza Affari del -1,5%. Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una manovra "lacrime e sangue". In serata circolavano v Ilgiornaleditalia.it - Giorgetti: "In manovra sacrifici per tutti", Piazza Affari chiude a -1,5%, oggi su con +0,6 dopo chiarimento: "No nuove tasse", ipotesi contributo su extraprofitti, tasse su diesel e stockoption Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 4 ottobre 2024)ieri aveva detto che "inci sarannoper", con un conseguente crollo didel -1,5%. Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una"lacrime e sangue". In serata circolavano v

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sky TG24 Live in Roma - Urso : "Manovra non chiederà sacrifici a tutti". LIVE - Nuovo appuntamento, a Roma, con l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Senza mai perdere di vista le notizie del giorno. Partecipano ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, della ... (Tg24.sky.it)

Giorgetti : "In manovra sacrifici per tutti" - Piazza Affari chiude a -1 - 5% - oggi su con +0 - 6 dopo chiarimento : "No nuove tasse" - ipotesi contributo su extraprofitti - tasse su diesel e stockoption - In serata circolavano v . Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una manovra "lacrime e sangue". Giorgetti ieri aveva detto che "in manovra ci saranno sacrifici per tutti", con un conseguente crollo di Piazza Affari del ... (Ilgiornaleditalia.it)

Manovra - Giorgetti : “È giusto che i sacrifici li faccia chi ha le possibilità per farli” - La mossa infatti non trova l’assenso di Forza Italia. So distinguere chi può fare sacrifici e chi non li può fare“. “Oggi il ministro dell’Economia e delle finanze non è un banchiere, è un figlio di un pescatore e di un’operaia tessile. Quello degli extraprofitti è “un concetto extraterrestre” e ... (Lapresse.it)

Pontida e la manovra. La linea di Salvini : : "Chi farà i sacrifici?. Ora tocca alle banche" - Secondo Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze della Camera, "Meloni recupera Monti in piena regola e lo combina addirittura con il modello argentino di Milei: motosega in mano per tagliare ovunque lo Stato". Ma se qualcuno deve pagare qualcosa in più, "allora siano i banchieri e non ... (Quotidiano.net)

Manovra : Schlein - 'Giorgetti cerca di recuperare pasticcio - sacrifici chiesti sempre ai soliti' - Meloni ce la ricordiamo davanti al benzinaio e adesso aumentano le accise sul diesel. I sacrifici li stanno facendo pagare ai soliti, a chi ha la busta paga e ai poveri". . Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Giorgetti sta cercando di recuperare l'ennesimo pasticcio, hanno annunciato nuove tasse e c'è stato ... (Liberoquotidiano.it)