Giardino Aristide Calderini | Una bolla verde nel caos Dobbiamo curarlo di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A pochi passi dall’università Cattolica si stende un piccolo angolo, sconosciuto a molti milanesi. Incantevole e pittoresco, ilospita le rovine di palazzo Corio, un edificio del ’400, progettato forse da Bramante e distrutto durante la Seconda guerra mondiale: oggi rimangono i resti del portico d’ingresso, impreziositi da statue e ricoperti da piante rampicanti. Dall’altro lato deluna stele in metallo, creata nel 1996 in ricordo di un giovane, morto in un incidente, che passava molte ore qui. Al centro dell’area una “piazzetta“ di recente costuzione. Intorno una serie di panchine. "È uno spazio bello e tranquillo", commenta Miriam Lai, studentessa alle prese con un sudoku. "Io ci vengo cinque giorni su sette, nell’intermezzo fra le lezioni".