Giappone Ishiba presenta programma in continuità con predecessori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – E’ unin sostanzialecon quello dei suoi, ma spinto dall’esigenza di ‘riguadagnare la fiducia deisi’ in un momento di ‘cambiamenti epocali senza precedenti’, quello esposto oggi dal nuovo primo ministro Shigerualla 102ma sessione straordinaria della Dieta, apertta dall’imperatore Naruhito. ‘Ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali senza precedenti, come il drastico calo demografico, la rapida evoluzione digitale con l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa e il primo aumento dei prezzi in circa trent’anni. La politica ha davvero adempiuto pienamente alle proprie responsabilità di fronte a questi cambiamenti?’, si è chiesto il capo del governo.