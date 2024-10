È morto Alberto Perino | lo storico leader No Tav era malato da tempo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Èa 78 anni loNo Tav,, che si è battuto fino all’ultimo contro la realizzazione della linea ad alta capacità ferroviaria tra Torino e Lione. A darne notizia la famiglia e il Comitato No Tav. L’uomo, uno dei volti storici del Movimento No Tav della Val di Susa, è deceduto nella tarda serata di ieri dopo una lunga malattia. Il suo motto, come ricorda Adnkronos, era “A sarà dura”, con cui nel corso degli anni aveva partecipato a decine di cortei di protesta. “Nella tarda serata di ieri, giovedì 3 ottobre, ci ha lasciati. Ricordare la sua figura monumentale per la Valle di Susa e per tutto il Movimento No Tav è difficile in queste ore di estremo dolore. Il vuoto che ci lascia sarà incolmabile”, scrive il Comitato No Tav su Notav.info.